Noah Schnapp revela cómo están las cosas entre él y Doja Cat tras su drama de DMs

¿El drama de DMs de Noah Schnapp y Doja Cat ha puesto tu mundo de cabeza?

Bueno, no te preocupes porque la estrella de Stranger Things está dejando las cosas claras sobre su postura. "Chicos, todo está bien", escribió debajo de un video de TikTok del 13 de julio que presentaba el éxito de la cantante "Kiss Me More" sonando de fondo. "Me disculpé y todavía la sigo y amo su música, sin rencores".