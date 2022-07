Regé-Jean Page defiende a Florence Pugh luego de mostrar sus senos en un vestido transparente

Ash Knotek/Shutterstock, Daniele Venturelli/WireImage

La actriz también desafió a sus críticos a "madurar" y preguntarse por qué es tan fácil para ellos abusar en voz alta y públicamente de las mujeres en 2022.

"Respeta a las personas. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos", escribió. "La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo gracias a dos lindos pezones".

Page no es la única estrella que salió en defensa de Pugh. Aubrey Plaza comentó en la publicación de la actriz, "Ok, esto es lo que he estado diciendo", mientras que Joey King llamó a la estrella de Little Women "realmente increíble", y agregó, "Pones en palabras lo que muchas sienten pero no pueden articular".