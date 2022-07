¡Mira a Piqué escuchando una canción de Shakira!

Así como Shakira demostró su apoyo en la cancha, Piqué también ha demostrado ser fan de ella.

El año pasado se viralizó una captura de pantalla que publicó Ibai en la que se podía ver que el español tenía como imagen de WhatsApp una foto del MTV Unplugged de Shak.

En julio 2021, Shak reveló en una entrevista con ET Canadá que el padre de sus hijos: "no sabe absolutamente nada sobre el negocio musical... No entiende los videoclips muy bien". "Me dice: 'Está bien, pero ¿por qué no tiene nada que ver con la canción?'".