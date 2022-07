Lo que ha perdido Doja Cat y lo que ha ganado Noah Schnapp tras la filtración de mensajes

En el DM, Doja escribió: "Noah, ¿puedes decirle a Joseph que me escriba? Espera, no. ¿Tiene novia?".

Después de que Noah alentó a la cantante de Planet Her a "deslizarse en sus DMs", ella respondió, "No conozco su Instagram o Twitter. No tiene un DM al cual deslizarse".

El TikTok de Noah se volvió viral y los mensajes de Doja sobre Joseph fueron la comidilla de las redes sociales.