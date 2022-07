¿Por qué Khloé Kardashian y Tristan Thompson mantuvieron en secreto al bebé No. 2 durante meses?

Resulta que el bebé No. 2 había sido tan secreto que ni siquiera se lo había dicho a todos en su círculo íntimo. Como explica la fuente, Khloé y su representante finalmente emitieron una declaración "incluso antes de que tuviera la oportunidad de decirle personalmente a sus familiares y amigos más cercanos", quienes se enteraron de la noticia online junto con sus fanáticos.

Tristan no se ha referido públicamente al embarazo y E! News se ha comunicado con su abogado para hacer comentarios.

En enero, se disculpó con Khloe después de que una prueba de paternidad confirmara que él es el padre de Theo.

"Khloe, no te mereces esto", escribió en las redes sociales en ese momento. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

