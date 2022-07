Khloé Kardashian y Tristan Thompson esperan su segundo bebé a través de un vientre sustituto

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", le dijo un representante de Khloé a E! News. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

Sin embargo, esto no significa que hayan vuelto a estar juntos, según le dijo a E! News una fuente cercana a Khloé. De hecho, seis meses después del escándalo de paternidad de Tristan, "no han hablado más allá de los asuntos de paternidad compartida", agregó el informante. "El bebé fue concebido a través de una madre sustituta antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre". (La estrella de la NBA le dio la bienvenida a Theo con Maralee Nichols el año pasado. Él también es padre de Prince, de 5 años, con su ex Jordan Craig).