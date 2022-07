Mónica Dossetti rompe el silencio sobre las agresiones que le ha hecho su hermano

"Estrangula, golpea, insulta... a su hermana que padece esclerosis. La mujer postrada en la silla es la actriz Mónica Dossetti. El que la agrede así, es su hermano el director José Dossetti", escribió.

Mientras el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, informó a los medios que están investigando los hecho, la actriz de El premio mayor habló con Venga La Alegría. "Es que no he tenido para el neurólogo... Hace mucho años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar" dijo sobre su enfermedad.