¿Alex Rodríguez sigue siendo el fan Nº1 de Jennifer Lopez? ¡Míralo tú mismo!

Alex Rodríguez no tiene más que respeto por Jenny from the block.

Si bien ha pasado más de un año desde que él y Jennifer Lopez se separaron, el exjugador de la MLB todavía enfrenta preguntas sobre la mujer que fue parte de su vida durante cuatro años. Entonces, ¿cómo se siente él acerca de ella ahora?

"Esto es lo que les diré sobre Jennifer", dijo Alex en The Martha Stewart Podcast de iHeartRadio, en un clip exclusivo obtenido por E! News. "Ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que es la mejor artista en vivo del mundo hoy en día".