Leer cómo Regé-Jean Page describe el atractivo de esta comida te hará arder por dentro

Regé-Jean Page encuentra el sushi muy "atractivo"

Cuando se le preguntó, "¿Qué olor a comida encuentra irresistible?" durante una entrevista del 12 de julio, Regé-Jean señaló que sus "comidas favoritas generalmente son a base de sushi".

"Si lo estás haciendo bien, no debería tener un olor particularmente fuerte", explicó. "Pero la sutileza y la limpieza de eso me parecen bastante atractivas. Así que supongo que lo contrario es que no me atraen los alimentos con olores muy, muy fuertes".