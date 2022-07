Pete Davidson dice que está “muy emocionado” por tener hijos

Emocionado por llegar a "ese capítulo" de la vida, Pete, que se ha fortalecido con su novia Kim Kardashian desde noviembre de 2021, agregó, "Eso es para lo que me estoy preparando ahora, es tratar de ser tan bueno como hombre y desarrollarme y mejorar, así que cuando eso suceda, es más fácil".

La pasión de Pete por convertirse en padre es agridulce, ya que él perdió a su padre, Scott Davidson, a una edad muy temprana el 11 de septiembre. "Mi infancia no fue genial", recordó la estrella de The King of Staten Island. "Papá falleció temprano, madre soltera [Amy Waters Davidson], nueva hermana [Casey Davidson] simplemente no lo manejó muy bien, mi hermana tenía como 2, 3 años. Entonces, fue como una maldita pesadilla".