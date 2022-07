Muere el actor español Antonio Ibáñez a los 34 años

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla", se lee en un mensaje junto a imágenes publicadas en su Instagram. "Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Hace exactamente un año, Antonio había informado que fue le habían detectado un linfoma y que tenía que recibir tratamiento con quimioterapia.