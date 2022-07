¿Por qué Pete Davidson y Kanye West podrían encontrarse cara a cara en los Emmys 2022?

Ese mismo mes, el rapero de "All of the Lights" alegó en una entrevista con Hollywood Unlocked que se le prohibió ingresar a la casa familiar que él compartía con la CEO de SKIMS y sus cuatro hijos - North (9), Saint (6), Psalm (3), y Chicago (4) - porque el "nuevo novio de Kim está en la casa a la que ni siquiera puedo ir".

Sin embargo, una fuente cercana a la situación negó esas afirmaciones y le dijo a E! News en ese momento, "Pete nunca ha estado en la casa. Nunca ha conocido a los niños".