¿Kim Kardashian y Pete Davidson tienen un “fetiche de pies”?

Ahora, profundicemos en lo que Khloé quiere decir cuando dice "también". Parece que la directora ejecutiva de Good American no hace referencia a su propio gusto, sino a una "cosa de pies" que sospecha que comparten Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Se sabe que la pareja, que se casó en Portofino, Italia, el 22 de mayo, publica fotos llenas de cariño que incluyen sus pies. Y aunque este hábito no ha pasado desapercibido entre los fanáticos, parece que Khloé también está aceptando las teorías. En mayo, Khloé tocó el tema durante una entrevista con la presentadora Amanda Hirsch en el podcast Not Skinny But Not Fat.