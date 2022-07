Celebra tu Orgullo de los pies a la cabeza

Así es como los colores del arcoíris se apoderaron de las formas clásicas de los Chuck 70, los Chuck Taylor All Star y los Run Star Motion, así como de los Chuck Taylor All Star Lift Ox, los All Star Slide y, por primera vez, de los One Star. El Pride también llegó a varias piezas de ropa y algunos accesorios Converse.

¿Quieres descubrir esta poderosa colección de Converse? Inspírate y mira cómo rendirle tributo a tu Orgullo en cada paso.

Los colores del Orgullo van con todo, y esta playera gráfica mezcla los elementos perfectos para armar un look divertido.