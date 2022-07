Así es cómo Zendaya hizo historia con su nominación a los Emmys 2022

Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Bueno, la actriz, que se llevó a casa el Emmy a la Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática en 2020, es la primera mujer negra en ser nominada por actuación y composición en el mismo año.

Pero todavía no ha logrado la victoria. Después de todo, tiene una dura competencia en la categoría de Mejor Actriz Principal, que también incluye a Jodie Comer (Killing Eve), Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) y Reese Witherspoon (The Morning Show).