Las sorpresas y los ignorados de los Emmys 2022: Jennifer Aniston, Mandy Moore y más

No sería la mañana de la nominaciones a los Emmys sin un montón de sorpresas, y este año no decepcionó. Sydney Sweeney consiguió no una, sino dos nominaciones por su trabajo en Euphoria y The White Lotus. Ella competirá contra Rhea Seehorn de Better Call Saul en la categoría de Actriz de Reparto en una Serie Dramática, quien finalmente obtuvo una nominación para la sexta temporada del programa.

Por supuesto, con la televisión más amplia y competitiva que nunca, también habría algunas omisiones impactantes. Los fanáticos de Yellowstone no estarán contentos de que el western protagonizado por Kevin Costner haya quedado en blanco en las categorías principales. También fue una mañana decepcionante para This Is Us, que no logró obtener ninguna nominación importante, incluidos los desaires para Sterling K. Brown y Mandy Moore, para la última temporada del programa.