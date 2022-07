La actriz mexicana Mónica Dossetti es agredida y estrangulada por su propio hermano

"¡Yo también me quiero morir!", se escucha decir al hombre de la grabación, mientras que ex actriz señala: "Te quieres morir tú, yo no".

El Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, informó a los medios, como se ve en un video compartido por el diario Sol de Cuernavaca, se están haciendo las indagatorias correspondientes: "Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del estado al domicilio de esta persona, estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que en apariencia en el video se ve agredida, en un rato más vamos a asegurar las imágenes".

Continuó: "Platiqué con ella, estuve con la familia, con su mamá, una hermana y con la persona que aparece en el video, entonces estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar lo que está pasando ahí, tomamos las medidas de seguridad para esta mujer".