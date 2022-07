Él será el próximo amante de Jonathan Bailey en la televisión

Los créditos televisivos de Bomer incluyen White Collar, American Horror Story y The Sinner. Él también fue nominado a un Emmy por su interpretación del escritor del New York Times Felix Turner, quien murió de SIDA, en la adaptación de HBO de 2013 de The Normal Heart.

La participación de Bailey en Fellow Travelers marca su primer papel en televisión desde su destacada actuación como Lord Anthony Bridgerton en el gran éxito de Netflix, en el que se casó con Kate Sharma (Simone Ashley).

Los fanáticos de Bridgerton no deben preocuparse, ya que Bailey aún regresará para la tercera temporada del drama de época, aunque en un papel más pequeño que la segunda temporada.

Si bien la tercera temporada cambiará el enfoque de Anthony y Kate a Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), aún puedes esperar ver a Anthony, especialmente con posibles nupcias en el horizonte.