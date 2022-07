Mira la lista completa de nominados a los Emmys 2022

Mejor Serie de Variedades

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Mejor Programa de Competición

The Amazing Race

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It!

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live