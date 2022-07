Kendall Jenner asegura que el embarazo de Kylie Jenner fue un “gran momento anticonceptivo” para ella

El adelanto luego corta a Kendall en un confesionario. "Este es definitivamente un gran momento anticonceptivo para mí", dijo. "Es demasiado."

En abril, la joven de 26 años le confesó a Daily Pop de E! que su mamá, Kris Jenner, la ha estado presionando sin descanso para formar una familia.

Como explicó, la famosa mánager "simplemente me envía un mensaje de texto al azar y me dice, 'Creo que es hora', y yo digo, '¿Esto no depende de mí?'".