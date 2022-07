Jennifer Lopez recuerda el ataque de pánico que la dejó completamente paralizada

"Estaba tan aterrorizada que pensé que me estaba volviendo loca", recordó Jennifer, después de reunirse con el médico por primera vez. "Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo, 'No, no estás loca. Necesitas dormir... duerme de siete a nueve horas por noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer tus entrenamientos si vas a hacer tanto trabajo'".

Ahora, la estrella se asegura de priorizar su salud mental, incluido el sueño reparador. Según J.Lo, el descanso "se acumula con el tiempo", pero tiene resultados épicos. En pocas palabras, "A veces me despierto y digo, '¡Vaya! ¡Acabo de perder 10 años de mi cara!' Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer por ti".