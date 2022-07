Kim Kardashian invita a Pete Davidson a bañarse con ella y él tiene la mejor reacción ¡Mira!

Pero las Kardashian no solo están compartiendo las partes buenas de sus vidas. En una escena, Kris Jenner se acuesta en una cama de hospital mientras su novio Corey Gamble le da un beso. "No puedo decirles a mis hijos que tengo miedo", explica Kris. "Ya tienen suficientes problemas. No necesitan preocuparse por mamá".