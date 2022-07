Florence Pugh estalla ante las críticas por mostrar sus pezones en este vestido transparente

Florence Pugh no se disculpa por liberar sus pezones durante la semana de la moda.

Después de que la actriz nominada al Oscar fuera criticada por usar un vestido transparente en el desfile de Alta Costura de Valentino en Roma a principios de la semana pasada, recurrió a Instagram para defender su atrevida elección de estilo.

"Escuchen, supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto", comenzó su extenso mensaje el 10 de julio, junto con fotos del controvertido look. "Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo".