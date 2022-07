Anitta suspende presentaciones por operación: "Era eso o morir de dolor"

"Nueve años desde que empezó esta telenovela. He probado todo lo que me han dicho todo tipo de médicos. Todos los consejos y las técnicas que me han explicado. Incluso he probado las de Google. Nada ha funcionado. Después de nueve años, iba siendo hora de encontrar una solución, pero nunca me pidieron una resonancia. Ninguna".

Continuó: "Ningún artículo, sitio web, etc. considera la cistitis recurrente como un posible síntoma de la endometriosis. Por cierto, si buscan cistitis en Google, los artículos cuentan que 'se puede dar hasta cuatro veces en un año'. En mi caso, sólo durante ese mes he tenido seis".