Cameron Diaz cree que pudo haber sido una mula de drogas al principio de su carrera

Los primeros días de Cameron en el modelaje dieron sus frutos cuando posaba para catálogos. Luego, ella fue en busca de más, y se mudó a París para convertirse en modelo de pasarela. Sin embargo, el plan no funcionó.

"No trabajé ni un día", le dijo a Hillary Kerr del podcast Second Life, en un episodio de 2020 que recién capturó la atención del público. "Estuve ahí un año entero y no trabajé ni un día. No podía conseguir un trabajo que salvara mi vida".