Lali saca el lado "salvaje" de La Sole ¡Míralas!

Durante la más reciente edición, las cantante demostraron gran complicidad.

"Nadie nos quita la posibilidad de irnos de jod* juntas", dijo una participante.

La intérprete de Disciplina contestó: "Me gusta mucho dar ese perfil. La gente me dice: ´Yo quiero ser tu amiga, quiero ir de joda´. Qué lindo, gracias". Mientras que Ricardo aseguró que su Lali siempre está de fiesta, La Sole intervino: "No, Lali siempre está trabajando".