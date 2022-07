Khloé Kardashian combina su sexy bikini con Kim Kardashian en su viaje de cumpleaños ¡Míralas!

Un episodio de 2011 de Keeping Up With the Kardashians de E! mostró a Kim enloqueciendo después de perder un arete de diamantes de 75.000 dólares en el océano después de que su entonces novio Kris Humphries la arrojara al agua en broma durante las vacaciones de su familia en Bora Bora. Su respuesta entre lágrimas llevó a Kourtney Kardashian a decir inexpresivamente, "Kim, hay personas que se están muriendo".

Más adelante en el episodio, Kylie Jenner recupera el arete y se lo devuelve a Kim. "Fue bastante profundo", le dijo la fundadora de Kylie Cosmetics a BuzzFeed en 2017, "pero [no hubo] muchas olas".