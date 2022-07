David Harbour reveló que perdió 36 kilos para Stranger Things

Por supuesto, Daniel Day Lewis, Leonardo DiCaprio y, más recientemente, Jeremy Strong han sido aplaudidos por sus respectivas actuaciones gracias al método de actuación, pero David, no obstante, se siente desanimado por el proceso. "Él es un actor extraordinario que me cautiva y fascina", dijo específicamente sobre el actor de There Will Be Blood. "[Pero] cuando explica su proceso, me parece una tontería".