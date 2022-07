Belinda habla de su ruptura con Nodal: "La cagu*..."

Ahora, Belinda ofreció una entrevista a Vogue España en la que habla de su carrera actoral, su música y, sí, su ex pareja.

"Yo apuesto por la buena música. Da la casualidad de que hay muchas colaboraciones", dijo acerca de lo que se viene al retomar de lleno a la Belinda cantante.

Sobre Bienvenidos a Edén, la serie de Netflix que la hizo mudarse a España y que ya se prepara para una segunda temporada, recordó: "El director me decía: ‘Me estás diciendo todo con los ojos y no puede ser, tienes que ser más fría y calculadora y no se te puede ver en los ojos el sentimiento'. Pero bueno, al final se consiguió".