Doja Cat critica a Noah Schnapp de Stranger Things por filtrar sus mensajes privados

Doja luego dijo que la publicación de la conversación de Noah fue "tan increíblemente inconsciente socialmente y loco".

"Como, eso es como casi una mi*rda de serpiente", compartió. "Eso es como, mi*rdas de comadreja. Y como, no estoy diciendo que encapsula toda su personalidad. Noah no es como la definición, como no me imagino que lo es. ¿Quizás lo es?"

E! News se comunicó con el representante de Noah para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.