Kylie Jenner estalla contra este repartidor por “mentir” sobre su hijo

"¡Nadie entra por la puerta! ¿El río? No hay río. Las mentiras para llamar la atención me molestan, lo siento", dijo Kylie en mensajes eliminados que fueron capturados por E! News. "No ordené esto yo misma. Él FUE informado a través de la aplicación. También mintió acerca de ver a través de mis ventanas, ¿¿y escuchar llorar a mi hijo??"

Ella también se dirigió a los fanáticos que simplemente querían saber más sobre el sándwich que estaba comiendo y escribió, "Receta próximamente lol".

Y para los usuarios que se hayan perdido todo el drama, Kylie comentó en su mismo video con otro mensaje. "Si no sabes de lo que estoy hablando", dijo, "solo sigue adelante".

El video la mostró haciendo zoom a los sándwiches que estaba preparando para ella y Travis Scott, antes de darle un mordisco a su creación. Más tarde, Pablo publicó fotos de su comida y escribió, "De nada, Travis".

E! News se comunicó con Pablo e Instacart para comentar sobre el mensaje de Kylie, pero no ha recibido respuesta.