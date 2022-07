Acusan de robo y secuestro al novio de Livia Brito

A través de un video de Instagram, Kike explicó lo sucedido, destacando: "Temo y me asusta lo que pueda pasar".

"El día 10 de junio me contactó Mariano Martínez con la intención de conocer mi trabajo y poder trabajar juntos, quedamos que el 14 fuera a su domicilio y accedí, estuve en su casa 40 minutos y hasta el día 15 me contactó y me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos"

Cuando finalmente se encontraron para aclarar lo sucedido, el chico señala que fue secuestrado.