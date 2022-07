Así es la vida diaria de Kourtney Kardashian y Travis Barker después de su reveladora hospitalización

El músico de 46 años fue trasladado de urgencia a un hospital en Los Ángeles en ambulancia el 28 de junio. Días después de su emergencia médica, Travis compartió una actualización con los fanáticos sobre su salud y reveló más detalles detrás de su diagnóstico.

"Fui a una endoscopia el lunes sintiéndome genial", escribió en su historia de Instagram. "Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces. Durante la endoscopia, me extirparon un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que desafortunadamente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico. Esto resultó en la pancreatitis grave que puso en riesgo mi vida".