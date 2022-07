¿Armie Hammer trabaja como empleado de un hotel después de su escándalo de agresión sexual?

Un empleado de Morritt's Resort también le confirmó al medio que el volante fue creado como una broma. El trabajador le dijo a Variety que Armie, que ha estado viviendo en las Islas Caimán durante la pandemia de COVID-19, es huésped del hotel pero no trabaja allí. El empleado dijo que el actor de Call Me by Your Name es amigo de algunos miembros del personal del hotel y juega al golf con ellos y cree que algunas de esas personas hicieron el volante y lo enviaron en broma a algunas habitaciones del resort.

La broma ahora ha llamado la atención sobre Armie, quien ha mantenido un perfil bajo en las Islas Caimán después de que varias mujeres lo acusaran de abuso emocional y físico el año pasado. Ellas alegaron que él les envió mensajes sobre actos sexuales y otras fantasías, algunas de ellas de fetichismo violento.

Después de que sus publicaciones se volvieron virales, Armie emitió un comunicado, llamando a las acusaciones "afirmaciones de mi*rda".