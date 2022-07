El cantante mexicano Juan Son revela que fue abusado sexualmente

Juan Son reveló que desde los 8 años de edad comenzó a ser abusado por su propio padre, y que al contárselo a su madre y su esposo, dijeron que eran cosas de su imaginación.

"Desde que tengo uso de razón siempre me estaban llevando con psiquiatras, intentado ver a la sociedad que yo estaba mal... Entraba y me violaba, me tapaba la boca y no me dejaba respirar. Seguido me despertaba con sangre en la nariz o con lagañas de tanto llorar. Obviamente es espantoso".