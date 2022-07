Este hombre argentino está embarazado de mellizos

"Eran los 90 y todavía nadie sabía lo que era ser un varón transgénero, por lo que Ian creció como una chica", indican en Infobae.

Dijo Ian: "Quería formar mi familia pero no se me ocurría pensar en gestar, precisamente porque lo asociaba con la idea de ser mujer. No me cuadraba ni por casualidad que se podía ser hombre y estar embarazado, al contrario, sentía que iba a ir en desmedro de mi masculinidad".