Kim Kardashian reconfirma que comería caca para verse más joven

"Odio mis manos, son arrugadas y asquerosas. Pero he vivido la vida y he cambiado tantos pañales con estas manos y he acurrucado a mis bebés con estas manos, así que estoy bien con ellas", agregó la estrella de The Kardashians. "[Envejecer] no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección, pero llegas a un punto en el que dices, 'Está bien, mi salud es más importante que cualquier otra cosa'".