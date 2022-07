Tienes que ver a North West viviendo su mejor vida en París con Kim Kardashian

Aunque el par lució zapatos dinámicamente opuestos⁠ (botas de plataforma gruesas para North y elegantes tacones puntiagudos para Kim⁠), ellas completaron sus conjuntos con aros de plata a juego en la nariz que estaban unidos a cadenas alrededor de sus cuellos, así como lentes de sol circulares similares.

Y como si su estilo único no la hubiera consolidado como una It Girl en ascenso, North, a quien Kim comparte con su ex Kanye West junto con Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3), fue vista codeándose con la realeza de la moda en el evento. No solo estaba sentada junto a Anna Wintour en la primera fila, sino que también se la vio charlando detrás del escenario con el diseñador Olivier Rousteing y su abuela Kris Jenner.