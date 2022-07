Emma Corrin recuerda su primera cita con una mujer y habla de su sexualidad e identidad de género

Emma Corrin mantiene la mente abierta en el juego del amor.

La estrella de The Crown, que salió del clóset en julio pasado y usa los pronombres elle/elles, recientemente abrió el telón sobre cómo ha sido su experiencia con las citas. Durante una sincera entrevista con Vogue el 6 de julio como estrella de la portada de agosto de 2022, Emma reveló que no tiene limitaciones cuando se trata de amor. En pocas palabras, dijo, "Me gusta la gente".