Khloé Kardashian revela quién es su crush en este pícaro video

No era otra que su hija True Thompson, de 4 años, a quien comparte con su ex Tristan Thompson. "¿Tienes un crush? Sí", dijo Khloé junto al audio pregrabado. "¿Puedo ver a tu crush, por favor?"

La estrella de Keeping Up With the Kardashians levantó a su hija y le lanzó un beso a la cámara. El dúo de madre e hija hizo una pareja adorable en el video, con True usando un vestido rosa brillante. Parece que Khloé filmó el TikTok durante las festividades de su cumpleaños 38 porque su exhibición de globos se podía ver en el fondo. Además, ella y True tenían exactamente los mismos atuendos que cuando ella publicó sobre su día lleno de diversión.