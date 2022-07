¿Cómo se siente realmente Tom Hanks sobre la controversia Tim Allen-Chris Evans de Lightyear?

Hanks y Allen interpretaron a Woody y Buzz Lightyear en las cuatro películas de Toy Story. Lightyear de Evans cuenta la historia de origen del guardián espacial Buzz Lightyear, el hombre que inspiró el juguete.

Tanto los fanáticos como los compañeros actores, incluida Patricia Heaton, han compartido sus reacciones ante la controvertida decisión del casting. Pero, ¿qué piensa Allen del movimiento? Como le dijo recientemente a Extra, él está tratando de mantenerse al margen de la conversación y señaló que es un "equipo completamente nuevo que realmente no tuvo nada que ver con las primeras películas". Allen también expresó cómo pensaba que sería un película live-action con "humanos, no algo animado". Y aunque Lightyear parece una "historia maravillosa", dijo el actor, "simplemente no parece tener ninguna conexión con el juguete".