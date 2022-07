La lucha de María Becerra para lograr su gran transformación física

¿Y cómo no amarla ahí?, si se dedica a dar muestras de su trabajo y vida personal.

Recientemente, mostró su transformación física, que la ha ayudado a superar problemas e inseguridades. "Estoy ilusionada, les juro que estoy chocha y quería compartirlo", dijo María mientras mostraba el efecto de rutina de ejercicios y alimentación.

"Métanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros".