Rihanna destrona a Kylie Jenner y se convierte en la multimillonaria más joven por cuenta propia

Sin embargo, eso no significa que la fortuna de Kylie no sea tan impresionante. Como señala Forbes, la estrella de The Kardashians, de 24 años, sigue siendo el miembro más joven en su lista de las mujeres más ricas por cuenta propia de Estados Unidos⁠, que también incluye a Taylor Swift (570 millones) y la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd (740 millones) . El ranking marca el quinto año consecutivo de Kylie en la lista.