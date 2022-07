Mira a Kim Kardashian, Dua Lipa, Nicole Kidman y más desfilar para Balenciaga en París

Dua fue la primera en pisar el piso de la moda, luciendo un mini vestido amarillo canario asimétrico de un solo hombro, que se completaba con una cola fluida. Su look también se combinó con guantes negros largos. (La cantante de "Don't stop Now" no es ajena a la marca ya que, como los fanáticos pueden notar, usó más de unas pocas piezas durante su gira Future Nostalgia, que comenzó a principios de este año).

Bella siguió la mirada de Dua con un conjunto igualmente impresionante, con un vestido largo de satén verde, completo con un detalle de lazo épico en el pecho.