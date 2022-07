Noah Cyrus reflexiona sobre su alarmante adicción al Xanax

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

"Me estaba quedando completamente dormida", compartió. "E incapaz de mantener la cabeza erguida o mantener los ojos abiertos, porque estaba muy ida". En agosto de ese año, la abuela de Noah falleció, un momento devastador que, según ella, sirvió como una llamada de atención. "Me sentí tan culpable por no estar allí cuando murió mi abuela", recordó Noah. "Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, no estaba allí. No podía estar".

Y como dijo Noah, no estar allí para su madre, Tish Cyrus, durante su tiempo de dolor pesaba mucho en su mente. "Esa fue mi gran revelación", explicó. "Estaba sentada sola, y tenía miedo, y me di cuenta de que todas las personas que amo y todas las personas que necesito, yo era quien las alejaba".