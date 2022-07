Los mensajes que Piqué no le respondió a Shakira

Supuestamente por la decisión de Shakira de mudarse con sus hijos a Miami.

Y si de teorías se trata, para muchos Shakira ya ha dicho bastante a través de su nuevo hit: Te Felicito.

Lanzada en mayo junto a Rauw Alejandro, la colombiana habla en el tema de descubrir el engaño en una relación . "Me lo advirtieron, pero no hice caso/ Me di cuenta que lo tuyo es falso", dice parte de la letra.