Kourtney Kardashian estalla contra los paparazzi a raíz de la hospitalización de Travis Barker

"Fui a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien. Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces", escribió en su historia de Instagram. "Durante la endoscopia, me extirparon un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que lamentablemente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico. Esto resultó en una pancreatitis grave que puso en peligro la vida".

Sin embargo, Travis dejó claro que estaba en el camino de la recuperación y agregó, "Estoy muy, muy agradecido de que con el tratamiento intensivo actualmente estoy mucho mejor".