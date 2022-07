¿Por qué Victoria Beckham cree que es “aterrador” que su hija Harper se una a las redes sociales?

Victoria Beckham no está precisamente preparada para que su hija tenga un perfil de Instagram.

La ex miembro de las Spice Girls compartió que su hija Harper Beckham, de 10 años, no está en ninguna plataforma social en este momento, pero la idea le preocupa.

"Harper no está en las redes sociales, así que no tenemos que preocuparnos por eso todavía", explicó en una entrevista del 3 de julio con Vogue Australia. "Pero viendo lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente [me preocupa]".

Reflexionando sobre cuán presente está la vergüenza corporal en el mundo en línea, Victoria señaló que cuando cruzan ese puente, la comunicación es clave.