El crudo accidente con una escopeta que casi acaba con la vida de la madre de La Liendra

Luego, la mamá de La Liendra, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, quiso cambiar el orden de su peligroso juego. "Al rato yo le dije, ‘Usted me dispara primero a mí', y dijo, ‘Bueno, quite a mi hermano', y yo lo quité y cuando lo quité sentí fue como un pito… me pegó acá [señalando la mejilla izquierda] y me salió atrás".

Ni La Liendra ni su madre dieron más detalles sobre el casi fatal accidente, pero claramente fue su día de suerte porque quedó con vida.