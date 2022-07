Dakota Johnson detalla la “psicótica” experiencia de filmar Fifty Shades

"Hacíamos las tomas de la película que Erika quería hacer, y luego hacíamos las tomas de la película que queríamos hacer", señaló la actriz, que en ese momento tenía 23 años. "La noche anterior, yo reescribía escenas con el diálogo anterior para poder agregar una línea aquí y allá. Era como un caos todo el tiempo".

¿Estaba cerca de gritar la palabra segura? Bueno... "Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho", admitió. "Hubiera sido como, 'Oh, esto es psicótico'. Pero no, no me arrepiento".

Hoy, sin embargo, ella no está viendo rojo. "Erika es una mujer muy agradable y siempre fue amable conmigo", agregó. "Y estoy agradecida de que ella quisiera que yo estuviera en esas películas".